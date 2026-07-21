Al menos tres muertos y una decena de heridos tras nuevos ataques de Rusia sobre Zaporiyia y Jersón

Imagen de archivo de las consecuencias de un ataque ruso sobre Zaporiyia. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko
MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes la muerte de tres personas como consecuencia de nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia de Zaporiyia y Jersón. "Los rusos han atacado un simple edificio residencial de varios pisos", ha denunciado.
Zelenski ha precisado que las fuerzas rusas han empleado bombas guiadas para esta última ronda de ataques sobre Zaporiyia, que ha dejado dos muertos y también una decena de heridos, según ha detallado el gobernador regional, Ivan Fedorov.
Como consecuencia del ataque se ha producido un edificio en todo el edificio, ha informado Zelenski. "Todos los servicios de emergencia, rescatistas y médicos, están trabajando en el lugar de los hechos haciendo todo lo posible para ayudar a las personas", ha señalado el líder ucraniano en sus redes sociales.
Asimismo, el presidente ucraniano ha informado de más ataques del Ejército ruso sobre otros escenarios ya habituales, como Jersón, donde se ha confirmado otro fallecido, y Odesa, donde los misiles han golpeado también un edificio residencial.
Ante estos hechos, Zelenski ha vuelto a recalcar la necesidad de que sus socios continúen presionando a Rusia, no solo mediante sanciones --haciéndose eco del nuevo paquete que prepara ya la Unión Europea--, sino también cubriendo las peticiones de armamento que demanda Ucrania.
"Es crucial que las solicitudes de armamento y de quipos para contrarrestar a los rusos --todo eso de lo que hablamos con militares y funcionarios del Gobierno-- sean suministradas lo más rápido posible por los fabricantes. Todo lo que ayude a proteger vidas debe implementarse lo antes posible", ha instado Zelenski.