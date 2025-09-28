Al menos tres muertos y ocho heridos en un tiroteo desde una lancha en un bar de Carolina del Norte (EEUU)

Archivo - Escena de un crimen tras un tiroteo en EEUU (archivo) - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ataque armado ejecutado desde una embarcación ha dejado en la noche de este sábado al menos tres muertos y ocho heridos en un bar situado frente al mar en Southport, en el estado estadounidense de Carolina del Norte, donde las autoridades locales están interrogando a "una persona de interés" mientras se desarrolla la investigación del suceso.

Las autoridades locales han confirmado que el tiroteo se produjo en torno a las 21.30 horas (hora local) en el restaurante American Fish Company, ubicado en el muelle de la ciudad costera de Southport, próxima a la desembocadura del río Cape Fear.

Informes preliminares recogidos por CNN apuntan que un individuo llegó hasta el lugar del incidente a bordo de una lancha y abrió fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el mencionado establecimiento.

Como resultado de los disparos, tres personas han perdido la vida y ocho han resultado heridas, si bien se desconoce la gravedad de las lesiones sufridas.

Poco antes de las 22.00 horas (hora local), el Gobierno municipal ha emitido una alerta de emergencia a través de redes sociales, instando a los ciudadanos a evitar la zona y permanecer en sus viviendas mientras se desarrollaban las labores policiales.

Por su parte, la oficial de información pública de la ciudad, ChyAnn Ketchum, ha declarado que "una persona de interés ha sido localizada y está siendo interrogada en relación con los hechos", aunque no ha aclarado si se trata del autor del tiroteo o de un posible cómplice.

Testigos presenciales han declarado a los medios que el atacante huyó del lugar a través de un canal y que, por el momento, no se ha dado a conocer la noticia de su detención.

CNN ha intentado contactar con la Oficina del Sheriff del Condado de Brunswick y con representantes del American Fish Company, pero hasta el momento no han emitido declaraciones oficiales. La investigación sigue en curso, mientras la comunidad de Southport permanece "consternada" por la violencia "repentina" que ha alterado la tranquilidad de la localidad costera.