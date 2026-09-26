Al menos tres muertos y seis heridos en ataques del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

Archivo - Ataque de Ucrania en Belgorod (Rusia) - GOBERNACIÓN DE BELGOROD - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y seis han resultado heridas en ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, situada en el suroeste del país, cerca de la frontera, según han informado este sábado las autoridades rusas.

El gobernador de la región, Alexander Shuvaev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que las tropas ucranianas han atacado la zona en más de un centenar de ocasiones en este periodo de tiempo y ha especificado que algunos de estos ataques incluyeron el uso de lanzacohetes y artefactos explosivos lanzados desde drones.

En este sentido, ha indicado que de los seis heridos, uno se encuentra hospitalizado en estado grave.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las defensas antiaéreas de Rusia han derribado durante la noche 645 drones ucranianos sobre varias regiones del país. Estas interceptaciones han tenido lugar en Astracán, Bélgorod, Briansk, Crimea, Kaluga, Krasnodar, Kursk y Moscú, entre otras, así como sobre el mar Negro y el mar de Azov.