Al menos tres muertos y tres heridos en un bombardeo israelí al este de Beirut

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque israelí en una zona montañosa en Ain Saadé, situada al este de la capital de Líbano, Beirut, según ha comunicado el Ministerio de Salud de este país.

"El ataque del enemigo israelí en las colinas de Ain Saadé ha provocado la muerte de tres ciudadanos, entre ellos dos mujeres, y ha dejado heridas a otras tres mujeres", ha afirmado el centro operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en un comunicado recogido por la agencia oficial libanesa NNA.

El bombardeo ha aumentado así el balance de víctimas actualizado por el propio Ministerio de Salud este mismo domingo, en el que ha cifrado en 1.461 los muertos --entre ellos, 129 menores y 54 sanitarios-- y en 4.430 los heridos, incluidos 443 menores y 145 sanitarios, desde el inicio de los ataques israelíes a gran escala, unas operaciones que están incluyendo la invasión del sur de Líbano y que el Ejército de Israel emprendió como respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero.