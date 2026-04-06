Al menos tres sanitarios muertos en los últimos ataques israelíes en Líbano

Archivo - Ambulancia atacada en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres trabajadores sanitarios han muerto en ataques israelíes sobre el sur de Líbano en las últimas horas, según han informado las autoridades y medios libaneses, aunque el total de fallecidos durante la jornada podría superar la veintena.

Dos de los trabajadores sanitarios han muerto en un bombardeo de un dron israelí sobre la sede de la Autoridad Sanitaria Islámica en Haris, en el distrito de Bint Yebeil, informa la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.

Otro profesional, en este caso personal de ambulancias de la Asociación Al Risala, ha fallecido en un ataque israelí en Sidiquín, en el distrito de Tiro, también en el sur de Líbano, cuando estaban realizando una operación de evacuación de heridos y cuerpos de fallecidos de un ataque previo ocurrido el domingo, según ha explicado el Ministerio de Sanidad libanés en un comunicado. Dos sanitarios más han resultado heridos y la ambulancia ha sufrido daños.

El Ministerio de Sanidad ha instado a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias a condenar estos ataques que considera contrarios al Derecho Internacional.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha informado de la muerte de cuatro personas más en un ataque israelí sobre un coche en Kafer Rumman, en el distrito de Nabatiye. En esa misma zona las fuerzas israelíes han bombardeado una gasolinera y una vivienda en la vecina Haruf.

Y también en Nabatiye, cerca del Hospital Ghandur, ha muerto otra persona en un bombardeo de un dron israelí y ha sido bombardeada la antigua sede del Instituto Al Sabá.

Mientras, en Mashghara, en la Becá Occidental, han muerto dos personas más y otras cinco han resultado heridas en un ataque de Israel perpetrado al amanecer.

Tres personas más han muerto y otra ha resultado herida y varias viviendas han quedado destruidas en un bombardeo de un avión de combate israelí en Burj Rahal. Los servicios de emergencia trabajan ya en los escombros para recuperar los cuerpos.

Otras dos personas, un hombre y una mujer, han muerto en un bombardeo sobre un coche en Tul, en Nabatiye. Los hijos de la pareja, de 15 y 9 años de edad, han resultado heridos.

Por último, y aún de madrugada, la aviación israelí ha bombardeado el barrio de Jana del sur de Beirut y ha matado a cinco personas, incluida una niña de 15 años y dos ciudadanos sudaneses. Además hay 52 personas heridas, incluidos ocho menores de edad.

Este mismo lunes el Ministerio de Sanidad libanés ha elevado a 1.497 los muertos, incluidos 130 menores de edad, y a 4.639 los heridos, 457 de ellos menores, como consecuencia de los bombardeos israelíes iniciados hace ya más de un mes.

La oleada de ataques de Israel ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).