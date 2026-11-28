Archivo - Bolsa de Sao Paulo, Brasil - Cris Faga / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los mercados brasileños han vuelto a repuntar después de que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, haya nombrado ministro de Economía a uno de los banqueros más destacados del país, Carlos Trabuco, una designación que alivia la inquietud sobre su política fiscal tras las fuertes caídas registradas después de su reelección.

El real brasileño se ha revalorizado hasta un 3,3% consolidando así su subida y encaminándose hacia su mejor semana desde junio de 2020. Al mismo tiempo, han caído con fuerza las expectativas de encarecimiento del crédito a largo plazo en los mercados financieros, mientras que el principal índice de la bolsa brasileña, el Ibovespa, ha llegado a subir un 3,9 por ciento antes de moderar sus avances al cierre.

Además de estos datos, los inversores han dado marcha atrás en sus apuestas de que el banco central volverá a subir los tipos de interés el próximo año, según ha indicado la agencia estatal brasileña.

Estos movimientos han ayudado al recién reelegido presidente mientras toma medidas para reforzar la confianza de los inversores preocupados por la deuda y la inflación del país, lo cual provocó una caída del 16 por ciento de la moneda a finales de octubre. Tras la caída, el presidente ha enfocado su atención en frenar el gasto público y el reciente nombramiento de Trabuco ha sido visto como una señal tranquilizadora más.

El hasta ahora dirigente de Bradesco --cercano a Lula y parte del Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible, que reúne a representantes del Gobierno, empresarios y miembros de la sociedad civil-- asumirá el cargo en un momento especialmente complejo para las finanzas públicas de Brasil.