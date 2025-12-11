Merz apunta a reuniones con estadounidenses en Berlín para tratar cuestiones territoriales en Ucrania

El canciller alemán, Friedrich Merz, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su visita a Berlin. - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha apuntado este jueves a que habrá reuniones sobre Ucrania durante el fin de semana con la participación de una delegación estadounidense, con la idea de que sigan los contactos en Berlín la próxima semana para tratar cuestiones como las cesiones territoriales en Ucrania.

"Hicimos la sugerencia de que nosotros, junto con la administración estadounidense, deberíamos finalizar las discusiones sobre los documentos", ha explicado Merz sobre los contactos con el presidente estadouniense, Donald Trump, en la llamada en la que participaron también el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Merz ha indicado que el último documento tratado y enviado a Washington aborda las "concesiones territoriales que Ucrania podría aceptar". "Esta es una cuestión que el presidente ucraniano debe responder", ha señalado en la rueda de prensa celebrada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de visita este jueves en Alemania.

En este sentido, el canciller alemán ha señalado que habrá conversaciones con la administración estadounidense durante el fin de semana "y podría haber una reunión a comienzos de la próxima semana" en la capital germana para continuar con este debate.

"Si la administración estadounidense participará o no en esta reunión depende en gran medida de los documentos en los que trabajaremos en ese momento", ha ahondado, si bien se ha mostrado optimista sobre trabajar con Trump en esta 'hoja de ruta'.

Así ha dicho que en la llamada telefónica con Trump tuvo "la clara impresión" de que el mandatario norteamericano estaba abierto a trabajar con los socios europeos. "Sabe que los europeos quieren y deben ser escuchados con sus propios intereses", ha expuesto.