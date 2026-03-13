Merz califica de "error" la decisión de Trump de retirar sanciones al petróleo ruso

El canciller alemán, Friedrich Merz, en una rueda de prensa en Berlín. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha cargado este viernes contra la decisión de Estados Unidos levantar temporalmente las sanciones la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, afirmando que cualquier paso en esa dirección es un "error".

"Relajar sanciones ahora, por cualquier razón, creemos que es u error", ha asegurado el líder alemán en una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, en el marco de su visita oficial a la isla de Andoya, en el norte de Noruega.

Según ha señalado, los líderes mundiales de "seis miembros" del G7 dejaron "claro" que "no era la señal correcta" a mandar a Rusia. "Luego hemos conocido esta mañana que el Gobierno de Estados Unidos aparentemente ha decidido otra cosa", ha desvelado el canciller sobre el paso dado por Washington.

Merz ha apostado por contra por elevar la presión contra Rusia, a la luz de que no muestra voluntad de negociar el final de la gurra en Ucrania. "Por lo tanto, seguiremos, y debemos seguir, aumentando la presión sobre Moscú", ha añadido.

En la misma línea, Store se ha opuesto a levantar las sanciones al crudo ruso. "La señal más importante que podemos enviar a Rusia es que esta guerra debe cesar. Y eso también debería suceder, en gran medida, a través de mensajes en el sector energético", ha indicado en declaraciones recogidas por NRK.

El Departamento del Tesoro estadounidense emitió este jueves una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global al suministro existente".

De esta forma, Washington relaja de forma temporal las sanciones impuestas a Moscú por motivo de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, al calor de la respuesta de Irán a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que ha llevado al barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a rozar los 100 dólares.