Merz defiende la "unidad en libertad" de Corea en una visita a la zona desmilitarizada

El canciller alemán, Friedrich Merz, en la Zona Desmilitarizada de Corea. - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se ha desplazado este viernes a la Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide Corea del Norte y Corea del Sur, donde ha abogado por la "unidad en libertad" de la península, volviendo a hacer alusión a la división que vivió Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.

"Nosotros, los alemanes, sabemos lo doloroso que es la división de un país. También sabemos que quien se mantiene firme en sus valores y tiene el coraje para el diálogo puede derribar muros", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

De esta forma, ha recalcado que Alemania está al lado de la "República de Corea", en referencia a Seúl. "Deseamos a las personas en Corea la unidad en libertad", ha añadido.

En declaraciones desde la frontera, ha señalado el sufrimiento que atraviesa un país "a causa de la división" y "cuán fuerte es el deseo", al menos en la parte surcoreana, de la "reunificación", ha informado la cadena de televisión Welt.

Merz ha visitado los cuarteles azules situados en la frontera, donde discurre la línea fronteriza y que acogen las conversaciones directas entre Pyongyang y Seúl.

Durante su viaje a Corea del Sur, el canciller germano ha enviado mensaje a favor de la unificación de la península y avisado de que Corea del Norte amenaza la seguridad de Europa con el envío de tropas a la guerra de Ucrania para combatir de lado de Rusia, al tiempo que Moscú ayuda a Pyongyang.

En el marco de la visita, Alemania y Corea del Sur han acordado el refuerzo de la cooperación en materia de seguridad, incluyendo intercambios militares periódicos, maniobras conjuntas y el intercambio de información. Igualmente, en materia de industria militar se busca que las empresas alemanas y surcoreanas eleven sus contactos y cooperación.