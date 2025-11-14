Merz exige a Zelenski que endurezca las condiciones de salida de Ucrania para jóvenes de entre 18 y 24 años

BERLÍN 14 Nov. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha reclamado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que endurezca las condiciones de salida del país para los jóvenes de entre 18 y 24 años, una petición que habría sido trasladada durante la conversación telefónica que mantuvieron ambos este mismo jueves.

"Le he pedido que se preocupe de que estos jóvenes se queden en el país, porque se les necesita allí y no en Alemania. Necesitamos a todo aquel que pueda contribuir, ayudar, hasta que entre en el servicio militar en Ucrania", ha dicho Merz tras reunirse en Berlín con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulidis.

Según Merz, en la actualidad llegan a Alemania "una parte considerable de jóvenes de entre 18 y 24 años" procedentes de Ucrania, ya que el servicio militar en Ucrania no comienza hasta los 25 años, antes de agregar que abordó "muy abiertamente" este tema con Zelenski durante la conversación del jueves.

Asimismo, ha subrayado que durante la conversación le trasladó también la necesidad de iniciar una investigación acerca del reciente escándalo de corrupción en Kiev, que afecta a una trama vinculada con el sector energético, motivo por el que le instó a "poner fin a esta situación lo antes posible y a revisar las estructuras con vistas a la lucha contra la corrupción en Ucrania".

La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, anunció el jueves que el Gobierno va a poner en marcha una serie de auditorías a todas las empresas estatales, en especial aquellas relacionadas con el sector energético, a causa del último escándalo de corrupción relacionado con Energoatom, que ha derivado en la salida del Ejecutivo de los ministros de Justicia y Energía.