Merz expresa su solidaridad con Ucrania y apela a la "fuerza conjunta" tras cuatro años de invasión rusa

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha expresado este martes su solidaridad con Ucrania y ha vuelto a apelar a la "fuerza conjunta" para poner fin a la invasión rusa del país, desatada hace hoy cuatro años por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Desde hace cuatro años, cada día y cada noche ha sido una pesadilla para los ucranianos. Y no solo para ellos, sino para todos nosotros, ya que la guerra ha vuelto a Europa", ha dicho Merz en un mensaje en sus redes sociales. "Solo unidos podremos acabar con ella. El destino de Ucrania es nuestro destino", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha participado en una misa celebrada en Berlín con clérigos de diferentes confesiones en el cuarto aniversario del inicio de la rusa de Ucrania, en la que ha rezado por la paz y ha recordado a las cientos de miles de víctimas a causa del conflicto, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

El prelado católico Karl Justen ha declarado que la oración era una muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano y ha sostenido que "la violencia tampoco tendrá la última palabra (en Ucrania)". Asimismo, ha criticado a los "falsos profetas" que intentan aprovecharse del anhelo de paz de muchas personas en Alemania. "Para muchos es grande la tentación de eludir su propia obligación de solidaridad", ha dicho.

En esta línea, la prelada protestante Anne Gidion ha recordado la desesperación que se vive en Ucrania a causa de la guerra, si bien ha destacado que la misma va unida al valor para vivir. "¿Cuánto tiempo durará esta fuerza?", se ha preguntado, al tiempo que ha subrayado que la población no debe volverse insensible a la guerra debido a que "las cosas pueden cambiar".

Justen y Gidion han rezado por el fin de la guerra junto con el obispo ortodoxo Emmanuel von Christoupolis, en un acto al que han asistido, además de Steinmeier, el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, varios diputados y el embajador ucraniano en Berlín, Oleksi Makeiev.