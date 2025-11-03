Merz invita al presidente de Siria a visitar Alemania para abordar los planes de repatriación de sirios

BERLÍN 3 Nov. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha extendido este lunes una invitación al presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, para que visite el país europeo con el objetivo de abordar los planes de repatriación de ciudadanos sirios.

"La guerra civil en Siria ha terminado. Ya no existen motivos para solicitar asilo en Alemania, lo que significa que podemos comenzar las repatriaciones", ha declarado durante una visita a la ciudad portuaria de Husum, en el norte del país.

Las declaraciones del canciller contrastan con las de su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, que cuando visitó Damasco la semana apsada afirmó que era improbable que los refugiados sirios residentes en Alemania regresaran "en un futuro próximo" debido a la destrucción del país.

Durante su primer viaje a Siria, Wadephul quedó impactado por la devastación que se podía observar en un suburbio de la capital siria casi un año después de la caída de Bashar al Assad. "Apenas es posible vivir aquí con dignidad. No podrán regresar en un futuro próximo", declaró entonces.

Merz ha prometido que Alemania contribuirá a la reconstrucción de Siria, pero ha añadido que también contaba con que gran parte de los refugiados sirios residentes en Alemania regresaran a su país para unirse a las labores para reconstruir el país. "Sin estas personas, la reconstrucción es imposible. Y a quienes se nieguen a regresar, podremos, por supuesto, deportarlos próximamente", ha dicho.

Según cifras de Berlín, a finales de agosto residían en Alemania alrededor de 951.400 ciudadanos sirios, de los cuales 920 tenían una orden de deportación.