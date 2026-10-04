Merz llega a Ucrania para concluir la entrega de más drones interceptores y proyectiles de largo alcance

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recién llegado a Ucrania, el 4 de octubre de 2026 - CANCILLERÍA DE ALEMANIA

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se encuentra ya en Ucrania para comprometer ante el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, más ayuda militar por parte de su país ante lo que el mandatario alemán describió como la "llegada de semanas decisivas" conforme se acerca el invierno.

Fuentes del Gobierno alemán han avanzado a la agencia DPA que Alemania contempla el envío de drones interceptores y proyectiles de largo alcance en un momento en que Ucrania y Rusia llevan semanas centrando sus ataques en la infraestructura enemiga dada la enorme dificultad de conseguir avances significativos sobre el terreno.

La operación 'Vivaldi', la contraofensiva emprendida por el Ejército ucraniano desde el pasado 15 de septiembre en el este del país, ha conseguido rebañar unos 125 kilómetros cuadrados de territorio, según Zelenski, mientras el Ministerio de Defensa ruso informa por su parte de la entrada de sus fuerzas en pequeñas poblaciones, generalmente desocupadas y que se convierten en puntos de abastecimiento.

Merz, ya desde Kiev, ha insistido en que la ayuda a Ucrania resulta esencial para preservar la seguridad europea. "Si nadie detiene a Rusia, su máquina de guerra terminará centrándose en nosotros, tarde o temprano", ha explicado nada más poner pie en la estación de tren, acompañado de la ministra de Economía, Katherina Reiche y una decena de líderes empresariales.

"Ucrania se encuentra", ha añadido en redes sociales, "ante semanas decisivas". "Por eso he viajado hoy a Kiev con el mensaje de que pueden contar con nosotros" porque "la seguridad de Alemania también depende del desenlace de esta guerra", concluye su mensaje.