Merz y Macron amenazan a Rusia con la imposición de nuevas sanciones en respuesta al ataque sobre Kiev

TOLÓN (FRANCIA), 29 (DPA/EP)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han amenazado este viernes con la imposición de nuevas sanciones contra Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, al tiempo que han mostrado su compromiso a destinar más ayuda y recursos a Kiev en su lucha contra las tropas rusas.

Tras un encuentro en la ciudad de Tolón, situada en el sur de Francia, los líderes de ambos países han abordado la posibilidad de introducir más medidas de restricción contra Moscú en respuesta al último "ataque masivo" perpetrado la madrugada del jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, donde han muerto 23 personas.

"A pesar de los esfuerzos diplomáticos intensos a nivel internacional, Rusia sigue mostrando que carece de intención alguna para poner fin a esta guerra de agresión contra Ucrania", han indicado en una declaración conjunta emitida tras la reunión.

En este sentido, han indicado que "a la luz de los ataques masivos perpetrados contra Ucrania y su población, Francia y Alemania ofrecerán más apoyo al sistema aéreo de defensa ucraniano".

Además, han puesto sobre la mesa la posibilidad de "poner en marcha medidas efectivas y reforzar aún más las sanciones, esenciales para ejercer una mayor presión sobre Rusia y poner fin a esta guerra", tal y como han expresado.

Para ello, han hecho hincapié en que esperan poder imponer estas sanciones a través del G7 y la Unión Europea, de forma conjunta y teniendo en el punto de mira "empresas situadas en terceros países y que apoyen a Rusia y su guerra contra Ucrania".

Por otra parte, Merz y Macron han acordado "entregar a Ucrania garantías de seguridad creíbles para detener los ataques de Rusia en caso de que se logre un acuerdo de paz" aunque han descartado el envío de tropas a territorio ucraniano.