Merz se muestra optimista sobre la cohesión de la OTAN pese al anuncio de retirada de tropas de EEUU

El canciller alemán, Friedrich Merz - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

ESTOCOLMO (SUECIA), 9 (DPA/EP)

El canciller alemán, Friedrich Merz, se ha mostrado optimista este sábado sobre la cohesión de la OTAN pese a las tensiones con Washington y el reciente anuncio del Pentágono sobre la retirada de alrededor de 5.000 efectivos desplegados en Alemania.

"La fuerza de la OTAN no depende solo del número de tropas, sino de objetivos compartidos y esa unidad permanece intacta", ha afirmado ante los periodistas durante una visita a Estocolmo, donde ha asistido a una reunión de conservadores suecos liderada por el primer ministro, Ulf Kristersson.

"No tengo ninguna duda de que Estados Unidos tiene un gran interés en contar con un componente europeo fuerte de la OTAN a su lado y viceversa", ha agregado.

En la actualidad, Estados Unidos mantiene unos 86.000 militares desplegados en Europa, de los cuales cerca de 39.000 se encuentran en Alemania, según datos del Ejército estadounidense de mediados de abril. Estas cifras, no obstante, están sujetas a variaciones frecuentes debido a rotaciones periódicas y ejercicios militares.

La decisión de la retirada de 5.000 efectivos estadounidenses de Alemania abre interrogantes sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en Europa y su impacto en el equilibrio de seguridad en el continente, en un momento de reajuste de prioridades estratégicas por parte de Washington.

Trump lleva años denunciando que Estados Unidos está siendo víctima de una estafa por parte de sus socios europeos, que hacen todo lo posible para mantener en el mínimo sus contribuciones a la defensa europea mientras su país asume toda la carga; una opinión que han disputado constantemente diferentes gobiernos europeos.