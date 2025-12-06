Merz visita por primera vez Israel como canciller alemán tras pedir que abandone su anexión de Cisjordania

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha llegado este sábado a Israel en su primera visita como jefe de Gobierno y tras realizar una escala previa en Jordania donde ha pedido abiertamente a las autoridades israelíes que desistan en sus intentos de anexión de Cisjordania; todo ello a pocas horas de una cuestionada reunión que mantendrá este domingo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Gaza.

"Hay que mantener el camino hacia un Estado palestino. Por lo tanto, no puede haber ninguna medida de anexión en Cisjordania, ni formal ni política, ni estructural, ni fáctica, ni de ningún otro tipo que equivalga a la anexión de la región", manifestó Merz durante su visita a territorio jordano.

"Queremos ayudar a sentar las bases de un nuevo orden en todo Oriente Próximo y debe ser un orden en el que israelíes, palestinos y sus vecinos árabes, como ya he dicho, puedan vivir verdaderamente en paz, libertad, seguridad y dignidad duraderas", añadió Merz tras la reunión con el rey Abdalá II de Jordania, en una nota enviada por Cancillería.

La visita de Merz a Israel ha sido criticada por la izquierda alemana, que calificó su próximo encuentro con el primer ministro de Israel como una "declaración de guerra al derecho internacional".

El copresidente del partido Die Linke, Jan van Aken, condenó que "una reunión con un presunto criminal de guerra no es una visita de Estado normal" y añadió que la reanudación de los envíos de armas alemanas a Israel es "un escándalo político", afirmando que Alemania no debería enviar armas mientras el Gobierno israelí no apoye públicamente una solución política con un Estado palestino separado.

Además de su reunión el domingo con Netanyahu, Merz también visitará el memorial del Holocausto Yad Vashem, una parada que forma parte del programa de toda visita inaugural de un canciller alemán a Israel. Además, se reunirá con rehenes liberados por Hamás y con familiares de rehenes que fueron asesinados o fallecieron durante su cautiverio.

Antes de su partida a Israel, Merz mantuvo una conversación telefónica con el presidente palestino, Mahmud Abbas. El canciller subrayó su apoyo al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, y saludó la actitud cooperativa de la Autoridad Palestina al respecto, según informó el portavoz del Gobierno federal, Stefan Kornelius.