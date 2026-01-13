Metsola pide "sanciones más duras" contra Irán y asegura que "Europa no mirará a otro lado"

Archivo - La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado este martes que "Europa no mirará a otro lado" con la situación en Irán, y ha pedido "sanciones más duras" contra Teherán, entre las que ha mencionado la declaración como organización terrorista de la Guardia Revolucionaria.

"El Parlamento Europeo ha actuado y ha prohibido la entrada a diplomáticos del régimen iraní, y estamos impulsando sanciones más severas contra las personas que participan en la represión contra los manifestantes, incluida la designación final del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

Metsola ha hecho mención a las "imágenes atroces" que llegan desde Irán, donde la represión del régimen iraní ha provocado la muerte de más de 500 personas, según la ONG HRANA, y que en su opinión "muestran la constante brutalidad de un régimen que teme a su propio pueblo".

Tras afirmar que "Europa no mirará hacia otro lado", se ha referido al Gobierno de Irán, que cree que están "aterrorizados, porque las herramientas de represión en las que confían para su autoconservación ya no son capaces de silenciar los gritos de libertad que el mundo escucha de la gente valiente que arriesga sus vidas en las calles de Irán".

"Nuestro mensaje para ellos es: crean. Nadie pensó que el Muro de Berlín se derrumbaría antes de ser derribado. Nadie pensó que un pequeño grupo de lituanos, en este día de 1991, derrotaría al Ejército soviético, hasta que lo hicieron. El anhelo de libertad puede vencer obstáculos aparentemente imposibles", ha proseguido la presidenta de la Eurocámara.

EL PE YA PIDIÓ LA DECLARACIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRORISTA

El Parlamento Europeo ya pidió en una resolución aprobada en abril de 2024 que se considerara a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista en la Unión Europea, expresando su "profunda preocupación" tras unos ataques lanzados contra Israel con cerca de 300 drones y misiles.

El pleno acordó la necesidad de designar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, un paso "necesario desde hace tiempo" debido a "las actividades malignas iraníes", reclamando a su vez a los 27 tomar la misma decisión con respecto a Hezbolá para que aparezca "en su totalidad" en la misma lista.

La Eurocámara también consideró que la UE tenía que castigar la red de milicias afines de Teherán por poner en jaque la estabilidad de la región, por lo que reclamó más sanciones contra el régimen de los ayatolás, incluyendo medidas contra la producción y suministro de drones.

VETO A LOS DIPLOMÁTICOS IRANÍES EN LA EUROCÁMARA

Ya el lunes, la presidenta del Parlamento Europeo decidió prohibir con carácter inmediato la entrada en las instalaciones de la Eurocámara al personal diplomático y cualquier otro representante iraní, para no contribuir a "legitimar un régimen que se ha mantenido mediante la tortura, la represión y el asesinato".

Así lo anunció Metsola en un mensaje a los eurodiputados, al que tuvo acceso Europa Press, en el que mostró su solidaridad con "la valiente población de Irán" que está protestando "sin cesar" en las calles iraníes, y en el que denunció la "represión" del "régimen" Teherán con el bloqueo de las comunicaciones, además de con "asesinatos" y "detenciones arbitrarias".

"Hoy hemos dado un paso más y, de conformidad con nuestro reglamento, he tomado la decisión de prohibir la entrada a cualquier edificio del Parlamento Europeo a todos los diplomáticos, personal de misiones diplomáticas, funcionarios gubernamentales y representantes de la República Islámica de Irán", expresó la política maltesa en su escrito.

Ante estas instrucciones de Metsola, la Misión de Irán en la UE ha asegurado que seguirá abierta al diálogo con los eurodiputados pese a la "decisión personal" de la presidenta de la Eurocámara de prohibir la entrada en las instalaciones del Parlamento Europeo del cualquier representante de Teherán.

"Sin perjuicio de la decisión personal de la presidenta Metsola, el embajador de Irán en Bruselas, Ali Robatjazi , seguirá tendiendo la mano y manteniendo la puerta abierta a un diálogo e interacción constructivos con todos los eurodiputados interesados que valoren una diplomacia basada en el respeto mutuo", han afirmado este miércoles en un mensaje en redes sociales.