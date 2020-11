México dice que "no hay base científica" en el cierre de fronteras como forma de contener el coronavirus

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, ha afirmado este martes que el cierre de fronteras como forma de evitar la llegada de otras cepas del virus al país "no es una idea fundamentada científicamente", sino que viene "de una larga tradición política".

"La idea de que podemos detener su paso cerrando fronteras, impidiendo vuelos, no es procedente (...). No funciona así el control epidémico (...) no es una idea fundamentada científicamente. Es una larga tradición más política, que científica, (...) así actuaban intuitivamente las autoridades de los territorios de entonces", ha explicado.

López-Gatell ha remarcado durante la comparecencia de las autoridades sanitarias de este martes que "no hay un fundamento científico que amparen" que los cierres fronterizos "ayuden realmente al control epidémico" y ha recordado que en enero él ya garantizó que el nuevo coronavirus llegaría tanto a México, como a cualquier otro país del mundo.

En cuanto al balance de este martes, el Ministerio de Salud ha confirmado 95.842 muertes por coronavirus y 978.531 casos acumulados, de los cuales hay 725.846 que corresponden a las personas que han logrado recuperarse de la enfermedad.

En las últimas 24 horas, se han diagnosticado 5.746 contagios y 617 fallecidos más. Por otro lado, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, José Luis Alomía, ha señalado que la ocupación de unidades de asistencia general es del 34 por ciento, mientras que las de cuidados intensivos es del 27 por ciento.