México solicita a EEUU la extradición del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de México en Estados Unidos ha expedido la petición de extradición del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, actualmente imputado por sus supuestos vínculos con el crimen organizado, al Departamento de Estado estadounidense.

Para solicitar la extradición, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito a la prisión de máxima seguridad en el Altiplano, en el Estado de México, ha ordenado una orden de captura contra el exfuncionario, con la que se sustenta la petición.

Este mismo lunes, el abogado de Genaro García ha comparecido en una audiencia programada, en la que ha asegurado que su cliente se halla aislado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn debido a un brote de coronavirus en esta cárcel, por lo que el juez ha fijado para el próximo 17 de febrero del 2021 una nueva audiencia, según ha comunicado 'Milenio'.

Su aislamiento, ha argumentado el abogado del que fuera secretario de Seguridad Pública del Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2206-2012), ha impedido que tenga acceso a las pruebas que la Fiscalía acumula en su contra.

García Luna fue detenido en Dallas, en el estado de Texas, después de que presentaran cargos en su contra en Nueva York por conspirar para traficar con drogas y realizar declaraciones falsas, además de haber recibido millones de dólares del cártel de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

En Estados Unidos, García Luna habría tratado de ocultar la ayuda prestada a traficantes de droga, por lo que podría enfrentarse a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Mientras que en México será juzgado por no poder comprobar el origen de 27 millones de pesos (1,1 millones de euros aproximadamente) utilizados en la compra de inmuebles en el país.

Según las investigaciones, a cambio de sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo pasaje seguro para sus envíos de droga, así como información legal sensible sobre las investigaciones abiertas contra el cártel y grupos rivales.

No obstante, la Fiscalía ha recalcado con anterioridad que el ex funcionario primero deberá enfrentarse a su juicio en Estados Unidos y que la competencia para aprobar o no su extradición recae en las autoridades norteamericanas.