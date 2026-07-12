Michelle Bolsonaro lanza un movimiento político propio tras su choque con su hijastro Flávio

Archivo - La ex primera dama brasileña Michelle Bolsonaro (archivo) - Europa Press/Contacto/Saulo Angelo - Archivo

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ex primera dama brasileña Michelle Bolsonaro ha anunciado la creación de un movimiento político bajo el nombre Imparables MB, una iniciativa que ha salido a la luz tras el encontronazo público entre la mujer del expresidente Jair Bolsonaro y el hijo del expresidente Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial por el ultraderechista Partido Liberal para las elecciones de octubre.

Michelle Bolsonaro alega la "desmantelamiento de la oficina de la presidencia nacional del PL Mujer, el Partido Liberal-Mujeres, sección femenina de la formación que hasta ahora lideraba.

"A partir da próxima semana, este perfil pasará a ser administrado por otro equipo con metodología y agenda proprias, siguiendo las directrices y orientaciones de la dirección nacional del Partido Liberal", ha publicado Michelle Bolsonaro en Instagram.

La iniciativa de Michelle Bolsonaro se enmarca en las presiones del ala más radical del bolsonarismo y su rechazo a que la ex primera dama se presente como candidata al Senado por el Distrito Federal. La decisión depende del congreso del PL, que se reúne el 25 de julio.

Además, Michelle ha acusado a Flávio en un vídeo de "humillarla" y "maltratarla". "Fue muy grosero, irrespetuoso y me trató mal por teléfono. Y yo no le había hecho nada", ha argumentado. Flávio Bolsonaro se ha disculpado públicamente con su madrastra y ha asegurado que no tenía intención de ofenderla.

Mientras, la prensa brasileña ha destacado la importancia estratégica de Michelle Bolsonaro para lograr el voto femenino y de los sectores evangélicos. Otros columnistas sospechan incluso de que se trata de una maniobra para presentarse como una familia corriente, con disputas internas, para ganar protagonismo y movilizar al bolsonarismo.

Las elecciones presidenciales serán el próximo 4 de octubre y el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, izquierda) parte con una cierta ventaja (41%) frente a Flávio Bolsonaro (31%), según la última encuesta de la empresa demoscópica DataFolha.