Un miembro de la Asamblea de Expertos de Irán asegura que se está "cerca" de elegir al sucesor de Jamenei

Archivo - El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante un acto oficial en Teherán (archivo) - -/Iranian Supreme Leader's Offic / DPA - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ahmad Jatami, uno de los integrantes de la Asamblea de Expertos de Irán, ha asegurado este miércoles que el organismo "está cerca" de elegir al sucesor del fallecido líder supremo del país, Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Las opciones sobre el próximo líder han sido identificadas. Estamos cerca de elegirlo", ha dicho. "Los expertos han sondeado opciones y, por la gracia de Dios, estamos cerca de tomar una decisión", ha manifestado, antes de recalcar que "el trabajo está siendo llevado a cabo con prudencia".

"Un líder será elegido en el momento oportuno", ha señalado Jatami, quien ha subrayado que "no hay problemas" en la toma de decisiones, después de que Israel asegurara el martes haber llevado a cabo un bombardeo contra el edificio de la Asamblea de Expertos, encargada de elegir al líder supremo y supervisar sus actividades.

Asimismo, ha destacado que Irán "está en estos momentos en una guerra con el mundo de los infieles", al tiempo que ha argumentado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no puede permitirse una guerra a largo plazo", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Jamenei murió el 28 de febrero a causa de la oleada de bombardeos desatada por Estados Unidos e Israel, un ataque en el que además murieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según datos de la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran además varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.