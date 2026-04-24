Milei avanza que buscará la reelección a la Presidencia argentina en las elecciones de 2027

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado este jueves que se presentará a las próximas elecciones presidenciales, previstas en el país sudamericano para el año 2027, en aras de competir por la reelección.

"No solo voy a terminar este mandato (sino que) voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien", ha manifestado el mandatario que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023 como líder del partido ultraliberal La Libertad Avanza, en una entrevista con el canal digital Neura Media.

Del mismo modo, Milei ha recalcado que, si bien se va a "presentar" a los próximos comicios presidenciales, dependerá de los argentinos el seguir al frente del país en calidad de mandatario.

Asimismo, el economista ultraliberal ha confirmado que acompañará el próximo miércoles a su jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, en la exposición del informe de gestión gubernamental en el Parlamento.

"No tengo duda, yo voy a ir a la exposición de Manuel (Adorni) a escuchar a mi jefe de Gabinete", ha zanjado el jefe del Ejecutivo argentino en una muestra de respaldo al referido funcionario que está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito tras salir a la luz informaciones relacionadas con su patrimonio y gastos en viajes.

A ese respecto, el mandatario se ha limitado a responder que Adorni "dará la respuesta que corresponda" al tiempo que ha anotado que "la Justicia está trabajando tranquila y se van cumpliendo todos los pasos".