Milei avanza nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en Malvinas

Archivo - El preisdente de Argentina, Javier Milei, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia del país, Karina Milei, en una imagen de archivo desde la Casa Rosada (Buenos Aires) - Delfina Corbera Pi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha avanzado este miércoles la interposición de nuevas denuncias penales contra empresas que estarían llevando a cabo actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental del país, lo cual, ha precisado, traerá consigo la ampliación de procesos judiciales preexistentes y la apertura de otros nuevos.

"La Oficina del Presidente informa que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley Nº 26.659", ha informado la Casa Rosada en un comunicado.

Estas denuncias, agrega el texto presidencial, alcanzarán no solo a "nuevas empresas involucradas" en tales actuaciones sino que también "individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades". Ello supone que podrían verse ampliados procesos judiciales preexistentes, así como abiertos otros nuevos.

Asimismo, el Ejecutivo central ha afirmado que seguirá avanzando en la implementación de acciones que "permitan responsabilizar" a "todos aquellos que se encuentren violando" la "soberanía nacional" argentina, acciones que, ha subrayado, no se limitarán a las personas jurídicas sino que alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, "hayan intervenido en la realización de estos ilícitos".

"El Gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables", ha zanjado el comunicado gubernamental.

Horas antes, la misma oficina presidencial argentina ha anunciado el inicio de procesos para sancionar a 15 personas adicionales por sus actividades petrolíferas en las islas Malvinas, lo que se añade al trabajo para adoptar medidas punitivas contra otras 45 empresas e individuos.

Por tanto, este proceso se suma a los procedimientos ya iniciados contra otras 45 personas y entidades jurídicas "involucradas en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas" las Malvinas.

"Este avance es un nuevo paso en la misma dirección", subrayaba entonces el texto presidencial, en pleno recrudecimiento del choque entre Buenos Aires y Londres por la reclamación del archipiélago situado en el Atlántico sur, cuya disputa llevó a una guerra de diez semanas en 1982.

Cabe recordar que fue el pasado jueves cuando el inquilino de la Casa Rosada, en un mensaje televisado dirigido a la nación, anunció un decreto para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las islas Malvinas "sin autorización" de Buenos Aires, a la par que avanzó la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, situado en el extremo austral de América del Sur, y el incremento de sus capacidades en materia de telecomunicaciones.

La cuestión de la soberanía de las Malvinas se ha enardecido especialmente en los últimos días, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a preguntas de los medios hiciera una breve alusión al tema en la cual apuntó hacia la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre el apoyo a Reino Unido en el tema de la soberanía del archipiélago disputado.

Sobre tales declaraciones se ha pronunciado esta misma semana el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien en una entrevista con la cadena CNN matizó que "una revisión no es un cambio de postura".

"Todo el mundo revisa las políticas, todos los presidentes. Da igual si es el presidente de Chile, el de Estados Unidos o el primer ministro de Reino Unido. Todo el mundo revisa las políticas y examina las declaraciones de política para ver si el mundo de hoy sigue siendo el mismo que cuando se firmó ese acuerdo", recalcó el diplomático subrayando que Trump "nunca dijo que cambió la política" ni "jamás dijo que la fuera a cambiar".