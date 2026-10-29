Milei felicita a Netanyahu por "ser la primera fuerza en Israel" y darle la vuelta a las encuestas

El presidente de Argentina, Javier Milei, en un foro en Madrid. - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha felicitado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por "ser la primera fuerza en Israel" y darle la vuelta a las encuestas adversas, en un gesto que llega cuando no se ha cerrado el escrutinio en Israel y cuando el escenario político se plantea complejo por la falta de una mayoría para reeditar el actual Gobierno.

"Felicitaciones, querido amigo, por la gran elección del Likud que volvió a ser la primera fuerza en Israel", ha afirmado Milei en un mensaje en redes sociales en el que señala el liderazgo del primer ministro israelí ante los sondeos que le eran contrarios.

"Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra", ha señalado, para incidir en que Argentina e Israel "continuarán siendo aliados estratégicos" en contra de aquellos que desafían los "valores occidentales".