Miles de personas se manifiestan en Banjul para apoyar el regreso de Jamé a Gambia

Las autoridades han prohibido las protestas para exigir la renuncia de Barrow

Miles de personas se han manifestado este jueves en Banjul, la capital de Gambia, para apoyar el regreso al país del expresidente Yahya Jamé, quien partió al exilio en enero de 2017 tras perder las elecciones presidenciales y bajo la presión de los países de la región después de 22 años en el poder.

Según las imágenes difundidas en redes sociales por el partido de Jamé, la Alianza Patriótica para la Reorientación y la Construcción (APRC), miles de personas han respondido a la convocatoria, para la que además han gozado de autorización oficial.

El pasado fin de semana se filtró una conversación telefónica entre el antiguo mandatario, que llegó al poder tras un golpe de Estado en 1994, y un dirigente de su partido, en la que Jamé expresaba su apoyo a la manifestación convocada para este jueves en apoyo a su regreso al país. "No quiero ninguna violencia y no quiere que nadie toque o destruya nada", fueron las palabras de Jamé, según la BBC.

Asimismo, defendió su derecho a regresar al país, argumentando que así está estipulado en el acuerdo de enero de 2017 por el que accedió a partir al exilio a Guinea Ecuatorial tras perder las elecciones presidenciales y facilitado por la ONU, la Unión Africana y la Comunidad de Estados Económicos de África Occidental (CEDEAO), que envió tropas a suelo gambiano.

Dicho acuerdo, según la BBC, estipula que Jamé debía abandonar "temporalmente" Gambia y que tenía libertad para regresar al país "en cualquier momento, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus derechos como ciudadano de Gambia y como antiguo jefe de Estado".

Ousman Rambo Jatta, líder interino de la APRC de Jamé, señaló a la BBC que el antiguo mandatario "está de camino". "Podría estar aquí en cualquier momento", sostuvo.

Así las cosas, el portavoz del Gobierno, Ebrima Sankareh, dijo que desconoce a "qué documento" se refiere Jamé y ha subrayado que el presidente Barrow nunca firmó un acuerdo de ese tipo. Si regresa sin permiso, ha advertido en declaraciones a la BBC, "el Gobierno gambiano no puede garantizar su integridad y seguridad".

MOMENTO DELICADO PARA BARROW

Los supuestos planes de retorno de Jamé se producen en un momento delicado para Barrow, presionado por un sector de la coalición que le aupó al poder para que abandone el cargo el próximo 19 de enero. Para sustentar su petición, esgrimen que Barrow fue candidato de consenso de la oposición con la condición de que no cumpliera su mandato íntegro de cinco años y renunciara al tercer año, llevando al país a elecciones.

El pasado 16 de diciembre, miles de personas participaron en una protesta en Banjul convocada por el movimiento 'Three Years Jotna', el cual entregó al presidente al término de la misma una petición para que presente su dimisión y convoque elecciones, dándole de plazo hasta el 19 de enero, cuando se cumplen tres años de su llegada al poder. De no obtener respuesta, han amenazado con nuevas movilizaciones.

Barrow se ha negado por el momento a acceder a estas peticiones y, en su pulso particular con su antigua formación, el Partido Demócrata Unido (UDP), ha creado su propio partido. Así, el pasado 31 de diciembre la Comisión Electoral anunció que había quedado registrado el Partido Nacional del Pueblo, con Barrow como su secretario general interino, tras cumplir con todos los requisitos previstos por la ley.

En este sentido, la Policía no ha dado permiso a los integrantes de 'Three Years Jotna' para seguir adelante con sus protestas, en una decisión que ha recibido el respaldo del Ministerio del Interior, que ha alegado "motivos de seguridad". Asimismo, en un comunicado, el ministro del Interior, Yankuba Sonko, que no acatar esta orden supondría una "violación de la Constitución".