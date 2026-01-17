Miles de personas se manifiestan en Dinamarca contra el expansionismo de EEUU

Archivo - Banderas de Groenlandia durante una manifestación en Copenhague - Europa Press/Contacto/Zhang Yuliangtonglian

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia. También hay convocada para esta tarde una protesta en Nuuk, la capital groenlandesa.

"Ahora Nuuk" o "Manos fuera de Groenlandia" son algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas de la concentración de Nuuk, según recoge la televisión pública danesa, DR.

En la Dinamarca continental hay manifestaciones en la capital Copenhague, concretamente frente a la sede del Ayuntamiento de la ciudad, y también en Aalborg, Kolding, Odense o Aarhus. La manifestación de Copenhague ha reunido a miles de personas y ha cubierto la plaza del Ayuntamiento de banderas groenlandesas y alguna de la Unión de Kalmar (amarilla con una cruz roja) que hace referencia a la efímera unión de Dinamarca, Suecia y Noruega en el siglo XIV.

En Aarhus, también en la Dinamarca continental, se ha podido leer "Make America go away", "Hagamos que Estados Unidos se largue", parafraseando el lema de Trump "Make America Great Again", "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo". Además se han coreado lemas en groenlandés y otras consignas contra Estados Unidos.

En Kolding se han podido ver banderas de Groenlandia y carteles con frases como "Sacad las manos de Groenlandia" y se han cantado canciones en groenlandés.

"Es absolutamente increíble ver que tanta gente viene a apoyarnos. No puedo contener las lágrimas", ha declarado una portavoz de la organización convocante, Uagut, Julie Rademacher. La asociación representa a groenlandeses en Dinamarca.

"Los últimos acontecimientos suponen una presión para Groenlandia y los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Por eso apelamos a la unidad. Cuando hay oleaje y nos ponemos en alerta nos arriesgamos a generar más problemas que soluciones", ha advertido Rademacher.

También secundan la convocatoria la Iniciativa Ciudadana Manos Fuera de Kalaallit Nunaat (Groenlandia), Inuit (Asociación Conjunta de Asociaciones Locales Groenlandesas en Dinamarca) y la ONG Mellemfolkeligt Samvirke.