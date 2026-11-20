Imagen de archivo de las protestas contra el Gobierno en Italia. - Hasan Mrad / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido este viernes a la calle en Italia para sumarse a la huelga convocada para protestar por el coste de vida y exigir mejores salarios en una jornada en la que se prevé una gran participación en las cientos de marchas que tendrán lugar en todo el país.

La huelga, que une a trabajadores y estudiantes --dada la convocatoria en paralelo de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) y la COBAS--, se suma a las movilizaciones estudiantiles que vienen produciéndose desde hace meses por el precio de la vivienda y que se enmarca en la ola de protestas que se han reproducido en varios países europeos.

El secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, ha destacado la importancia de estas marchas y ha afirmado que "lejos de ser la minoría, la causa ya aúna el apoyo de más de un millón de personas". Además, ha anunciado nuevas protestas para los días 5 y 12 de diciembre.

El sindicato ha reclamado un empleo seguro, digno y libre de precariedad, así como mejores salarios y pensiones, una fiscalidad justa y progresiva, medidas para frenar la inflación y hacer frente al coste dela vida, una "verdadera" sanidad pública y la protección del derecho a la educación y el acceso a la vivienda, según informaciones del diario 'Repubblica'. Además, apuesta por políticas que "promuevan la paz y no el rearme".

"Hay cien plazas llenas de Italia, plazas de esperanza. Somos más de un millón, lejos de ser una minoría. El Gobierno es una minoría. No envidiamos a los ricos. Pero quienes trabajan deben poder vivir con dignidad. La riqueza la crean quienes trabajan", ha reivindicado Landini.

"Las plazas de hoy dicen una cosa: no estamos en venta. Queremos construir una nueva sociedad, no podemos aceptar que dos personas que hacen el mismo trabajo reciban un trato diferente: iniciemos conflictos en todos los lugares de trabajo, no debe haber más trabajadores precarios, la solidaridad significa luchar por ellos. Este es el mensaje que enviamos a todas las generaciones", ha añadido.

MARCHAS EN ROMA Y ENFRENTAMIENTOS EN BOLONIA

La marcha estudiantil de la Universidad de La Sapienza, en Roma, ha marchado a lo largo de la mañana hasta el Coliseo, donde se han dado cita varios movimientos por la vivienda. Hasta allí han llevado tiendas de campaña para reivindicar la existencia de "demasiadas viviendas desocupadas y demasiadas personas sin hogar". "Es un derecho que está siendo negado", ha recalcado.

Mientras, en la ciudad de Bolonia han estallado enfrentamientos entre activistas y agentes de Policía en el callejón de Vicolo Santa Lucia, a poca distancia de la sede de Confindustria Emilia, una asociación patronal.

Los agentes antidisturbios han tratado de sofocar a un grupo de manifestantes que, con bengalas de humo y pancartas, intentaban romper el cordón de seguridad que bloqueaba la calle, tal y como han informado los agentes. Así, se han producido varias cargas y los manifestantes han sido empujados hacia la Via Castiglione, donde siguen concentrados.

En la ciudad de Génova, situada al oeste, los estudiantes han realizado una sentada en la principal universidad de la localidad tras una marcha contra el rearme, la guerra y el alto coste de vida.

Más al norte, en la ciudad de Milán, los sindicatos apuntan a la presencia de unos 100.000 manifestantes en el centro de la localidad para exigir unos mayores presupuestos. La CGI espera una alta participación entre los trabajadores en el marco de la huelga, especialmente de empresas como Ikea o Carrefour.