Miles de seguidores del principal partido opositor de Zimbabue marchan hasta la comisión electoral para pedir reformas

Publicado 11/07/2018 16:46:48 CET

HARARE, 11 Jul. (Reuters/EP) -

Miles de seguidores del principal partido opositor de Zimbabue, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), han realizado este miércoles una marcha hasta la comisión electoral por segunda vez en dos meses para reclamar reformas que considera fundamentales para garantizar que las presidenciales y parlamentarias del 30 de julio son libres y justas.

El parlamentario del MCD Costa Machingauta se ha dirigido a los presentes para acusar a la gubernamental Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) de "intentar robar las elecciones sin ningún tipo de vergüenza utilizando a la comisión electoral".

La semana pasada, el líder del MDC, Nelson Chamisa, advirtió de que podría boicotear los comicios si no hay un acuerdo entre la Comisión Electoral de Zimbabue (CEZ) y los partidos políticos sobre las papeletas electorales.

"No aceptamos ni aceptaremos las actuales papeletas, que han sido impresas sin nuestra participación", dijo. "No habrá elección, no puede haber elección. Elija cómo llamarlo, pero no puede haber una elección", subrayó, tras ser preguntado sobre si su partido boicoteará la votación si no se cambian las papeletas.

También la semana pasada, el Ejército prometió que mantendrá la neutralidad en las elecciones y desmintió que haya desplegado a sus fuerzas en zonas rurales para intimidar a los votantes.

Las elecciones parlamentarias y presidenciales --en las que el mandatario, Emmerson Mnangagwa, parte como favorito-- serán las primeras en el país desde que el expresidente Robert Mugabe se viera forzado a abandonar el cargo en noviembre tras la intervención del Ejército.