Miles de simpatizantes del partido integrista TLP paralizan Pakistán en su gran marcha contra Israel

Simpatizantes del partido integrista musulmán TLP parten desde Lahore en su gran marcha contra Israel - Europa Press/Contacto/PPI

El Gobierno cuestiona los motivos de la protesta, que achaca a un intento de chantaje político en pleno alto el fuego en Gaza

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de simpatizantes del partido integrista musulmán Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) avanzan este sábado hacia la capital de Pakistán, Islamabad, en la culminación de la marcha que comenzaron el pasado jueves contra Israel y que ha paralizado el país a su paso.

El TLP es un partido creado hace una década y apenas cuenta con presencia legislativa, pero sus seguidores se caracterizan por su agresividad, como han demostrado los enfrentamientos con la Policía durante la salida de la marcha el pasado jueves en Lahore.

Las actividades en Islamabad y Rawalpindi siguen interrumpidas por segundo día consecutivo debido a las medidas de seguridad y las restricciones de tráfico. Las autoridades también han suspendido la conexión móvil a Internet y cerrado las principales carreteras.

El ministro del Interior paquistaní, Talal Chaudhry, ha asegurado que el Gobierno está haciendo esfuerzos para impedir la marcha planeada del TLP hacia Islamabad por medios pacíficos, tras avisar que el estado "no sería chantajeado por las turbas".

Chaudhry manifestó su incredulidad ante la celebración de la marcha, que ocurre justamente en medio de un alto el fuego en Gaza, y sospecha que en realidad la formación quiere sacar rédito político tras meses de devastación en el enclave palestino.

En este sentido, y en declaraciones recogidas por la cadena Geo TV, Chaudry ha avisado el Gobierno federal ha puesto en marcha "medidas preventivas" y no tolerará el "chantaje ni una política de demandas".