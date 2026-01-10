Miles de suryemeníes reclaman en Adén la unidad de un movimiento separatista bajo el peligro de fractura

El Consejo de Transición del Sur se reúne en Adén (Yemen), a 10 de enero de 2026 - CONSEJO DE TRANSICIÓN DEL SUR / X

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles de simpatizantes del movimiento independentista para el sur de Yemen han marchado este sábado por las calles de la ciudad de Adén en un llamamiento a la unidad del ahora mismo fracturado Consejo de Transición del Sur (CTS), el brazo político de la iniciativa secesionista.

La delegación del CTS que se trasladó recientemente a Arabia Saudí para discutir las recientes hostilidades entre el grupo separatista y las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, respaldadas por la coalición que lidera Riad, anunció este viernes la disolución del organismo; una declaración rechazada inmediatamente por la organización desde Adén, bajo sospechas de que podría haber sido publicada "bajo coerción".

Los congregados en Adén, ha relatado el portal de noticias yemení South24, han llamado a la "unidad del movimiento" para que cumpla su promesa de "restaurar" un estado independiente.

La marcha ha coincidido con una reunión de la facción del CTS reunida en Adén, que este sábado ha declarado la disolución anunciada en Riad como "política y legalmente nula y vacía". En un comunicado, los dirigentes del CTS denuncian que Arabia Saudí ha abandonado su papel neutral y de mediador para empezar a dirigir el proceso con la presión como herramienta.

"Llamamos a las masas del sur a movilizarse y participar pacíficamente para rechazar soluciones parciales y reafirmar el compromiso con la restauración del Estado (del Sur)", han indicado en un comunicado publicado en su cuenta de X.

En la nota, aseguran que la disolución proclamada el viernes ha sido emitida "bajo coerción", que su delegación en realidad está "detenida" y que esa condición "despoja de legitimidad a cualquier resultado". "Exigimos la liberación inmediata de la delegación", ha indicado.

El largo conflicto territorial del sur del país ha pasado relativamente desapercibido tras años de guerra civil entre el Gobierno yemení y el movimiento hutí que controla la capital del país, Saná, desde hace una década.

Los separatistas del CTS, durante el apogeo del conflicto, prestaron su respaldo a regañadientes al Gobierno yemení a cambio de ver satisfechas sus reclamaciones de independencia (cabe recordar que Yemen era dos países separados, norte y sur, hasta 1990).

Los acontecimientos, sin embargo, se precipitaron a principios de diciembre del año pasado. El CTS lanzó una ofensiva sobre las provincias orientales de Al Mahra y Hadramut, parte de sus reivindicaciones territoriales, en un ataque que fue contestado por Arabia Saudí, aliado del Gobierno yemení, con bombardeos efectuados la semana pasada sobre las zonas conquistadas por los independentistas.