La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá extiende cinco días más la suspensión de sus ataques a la embajada de EEUU

Archivo - Protestas de miembros de la milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá frente a la Embajada de EEUU en Bagdad - Europa Press/Contacto/Lt. Col. Adrian Weale/Planet

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá ha anunciado este domingo una extensión por cinco días más de la suspensión de sus ataques contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, doblando así, a apenas un día de que se agotara, la duración del alto proclamado el jueves a condición de que Israel cesara sus bombardeos contra la capital de Líbano, Beirut, y de que terminaran los ataques aéreos contra grupos armados en territorio iraquí, requisitos que la milicia prevé imponer "antes de cesar" totalmente sus acciones.

"El plazo dado a la Embajada estadounidense del mal se extenderá por cinco días más", ha anunciado el jefe de seguridad del grupo, Haj Abú Muyahid al Asaf, que fue anunciado en el cargo el pasado lunes al calor de la muerte de su predecesor, Haj Abú Alí al Askari.

Pese a la extensión del plazo, Al Asaf ha prometido que la milicia actuará frente a "violaciones" por parte de Estados Unidos: "Responderemos a las violaciones del enemigo como corresponde e informaremos al mediador sobre nuestro mecanismo de respuesta a dichas violaciones, incluyendo lo ocurrido en los suburbios del sur de Beirut", ha advertido.

"Esta guerra, iniciada por el enemigo estadounidense, solo terminará en nuestras manos. Impondremos nuestras condiciones antes de cesar nuestras acciones contra ellos, principalmente la expulsión total de todos los soldados extranjeros de Irak, de norte a sur", ha prometido el jefe de seguridad de Kataib Hezbolá, que también ha rechazado permitir a Estados Unidos la posesión de "armas letales ni sistemas de defensa antiaérea" en territorio iraquí. "Lo máximo que permitiremos será lo que se permite a sus homólogos en instituciones privadas, lo cual se definirá más adelante", ha subrayado, antes de amenazar con que, "si se niegan a entregar estas armas, se les quitará la vida".

Por otra parte, el nuevo jefe de seguridad de la milicia ha rechazado que el grupo tenga responsabilidad alguna del ataque con un dron explosivo contra la sede de Inteligencia iraquí que este sábado provocó la muerte de un agente. "No vemos ningún beneficio en atacar al servicio de inteligencia iraquí", ha afirmado Al Asaf, antes de instar al liderazgo de la inteligencia a "intensificar los esfuerzos para reevaluar la lealtad y el patriotismo de sus oficiales", acusando al "100% de los oficiales kurdos" de estar "vinculados al Mossad (la Inteligencia israelí) y a los estadounidenses".

Al tiempo, han acusado también a "los oficiales de la otra secta, que constituyen más del 70% del personal del servicio", de mantener "estrechos vínculos de trabajo con el enemigo estadounidense y los servicios de inteligencia jordanos y emiratíes". "Estos oficiales dedican sus esfuerzos a prestar servicios importantes al enemigo contra su propio pueblo", ha alegado, lamentando que "muchos" de los ataques contra las Fuerzas de Movilización Popular, milicias proiraníes semiintegradas en el aparato de seguridad estatal iraquí entre las que destaca Kataib Hezbolá, "no hubieran sido posibles sin la complicidad de estos traidores". "En cuanto a los oficiales chiíes restantes, la gran mayoría carece de poder", ha agregado.

El comunicado de Al Asaf llega cuatro días después de anunciar un cese temporal de los ataques contra la legación diplomática estadounidense, que ha sido objeto en las últimas semanas de múltiples bombardeos con drones. De este modo, el plazo inicial de cinco días se extenderá por el doble de tiempo, hasta el próximo sábado 28 de marzo.

Las instalaciones e intereses de Estados Unidos en Irak han sido blanco de ataques por parte de diversas milicias proiraníes iraquíes en las últimas semanas como parte de su respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en el país centroasiático, según datos publicados por las autoridades iraníes al término de la primera semana de conflicto.