Una milicia kurdo-iraní anuncia la captura de un cuartel de la Guardia Revolucionaria en Kermanshah (oeste)

Archivo - Soldados de las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria Islámica participan en maniobras militares en Kermanshah, en el oeste de Irán - Europa Press/Contacto/Sepahnews - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El brazo armado del kurdo-iraní Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK), denominado Ejército Nacional del Kurdistán, ha afirmado este martes que sus combatientes han capturado y destruido un cuartel de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán en la ciudad de Kermanshah, en la frontera occidental del país con Irak.

A través de un comunicado compartido por el PAK en la red social X, la milicia ha asegurado haber logrado "la captura y destrucción del cuartel general de Firooz Safari del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica" en Kermanshah, capital de la provincia homónima, en la que la formación kurda ha apuntado a múltiples enfrentamientos con la fuerza de élite iraní en los últimos días.

"Tres equipos de las Unidades Dalahoo, en represalia por sus camaradas mártires en las batallas de Darre Derej, abrieron fuego contra el enemigo ocupante desde dos direcciones, mientras que otro equipo logró infiltrarse en la propia base enemiga, impidiéndoles cualquier oportunidad de responder", reza el documento.

Asimismo, la milicia ha defendido que "como resultado de este ataque rápido y decisivo, algunos (militares iraníes) murieron y otros huyeron", sin precisar cifras.

El portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria, ha anunciado por su parte que dos miembros identificados como "Mohamad Shidai y Mohsen Jamali han muerto como mártires hace unos minutos en un combate contra elementos separatistas", aunque no ha precisado la identidad del grupo.

El PAK es una de las fuerzas kurdo-iraníes cuyo desarme fue anunciado por el Gobierno del Kurdistán iraquí en septiembre de 2023, en cumplimiento de un acuerdo con Teherán para garantizar la seguridad en la frontera y bajo amenaza de acciones militares iraníes adicionales a las ya ejecutadas contra grupos kurdos.

Pese a ello, la formación rechazó entonces su desarme y reubicación y ha pasado los últimos meses dirigiendo mensajes y operaciones militares contra el régimen iraní, hasta culminar en el ataque de este martes.