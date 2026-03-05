Una milicia proiraní de Irak amenaza con atacar a los países europeos que se sumen a la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - Bandera de Irak - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han amenazado este jueves con atacar las fuerzas de cualquier país "europeo" en suelo iraquí que apoye a Estados Unidos e Israel en su guerra abierta con Irán, al considerarlos "objetivos legítimos".

"Cualquiera de esos países que participe en esta batalla es considerado enemigo de nuestro pueblo y de nuestros valores sagrados, y sus fuerzas e intereses en Irak y la región se convierten en objetivos legítimos como castigo por su participación en esta agresión", han declarado en un comunicado dirigido en particular a los "aliados europeos" de los gobiernos estadounidense e israelí.

Las milicias proiraníes han hecho esta declaración advirtiendo de que estos dos países estarían tratando de involucrar a Europa en lo que ha considerado de "guerra injusta (...) contra el pueblo de la República Islámica y la región".

Así, han criticado que "las fuerzas del mal están conspirando para extinguir la llama del orgullo de los pueblos libres (...), en un intento (...) de propagar la corrupción en la Tierra imponiendo su hegemonía sobre la voluntad de los pueblos libres", pero han asegurado que "nunca lo conseguirán"

"Aquellos con una determinación y firmeza inquebrantables sobre el terreno se han negado y seguirán negándose a doblegarse ante todos los intentos de la arrogancia global", han apuntado, mientras que "aquellos que han hecho daño pronto sabrán qué terrible destino les espera".

Esta declaración llega después de que Alemania, Francia y Reino Unido hayan afirmado esta semana que podrían adoptar "medidas defensivas" y destruir "capacidades militares iraníes".

Por su parte, el primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, Mohamed Shia al Sudani, ha asegurado que "no habrá indulgencia ante cualquier intento de arrastrar a Irak a la guerra, y cualquier cosa que contribuya a amenazar su estabilidad".

Lo ha dicho durante una reunión este miércoles con los dirigentes de las agencias de seguridad y cuerpo militar, a quienes ha recordado "su responsabilidad legítima y legal requiere que pongan el interés de Irak por encima de todas las consideraciones, se comprometan a aplicar la ley con la mayor preparación y no permitan que ninguna parte intente arrastrar al país al conflicto y amenazar la estabilidad".

Al Sudani, que ha sido informado "sobre la situación de seguridad en las distintas gobernaciones, a la luz de los acontecimientos actuales", ha aseverado que "las Fuerzas Armadas continuarán trabajando para fortalecer la seguridad nacional y preservar los intereses superiores del país".

Más de mil personas han muerto en Irán a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático, según las autoridades iraníes, que han respondido con ataques contra instalaciones israelíes y estadounidenses en países del golfo Pérsico.