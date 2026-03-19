Las milicias proiraníes de Irak FMP acusan a EEUU e Israel de un bombardeo que deja un muerto y varios heridos

Archivo - Milicianos de las proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) de Irak - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y "varias" han resultado heridas este jueves en un ataque contra una base de las milicias proiraníes de Irak conocidas como Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en el aeropuerto de Al Siniya, en la gobernación de Saladino.

"Una posición de la 31.ª Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular, cerca del aeropuerto de Al Siniya, en la gobernación de Saladino, ha sido objeto de un ataque traicionero perpetrado por grupos sionistas-estadounidenses al amanecer de hoy, jueves", ha anunciado en un comunicado en redes este grupo, que aglutina a varias milicias proiraníes de Irak y tiene una importancia excepcional en el aparato de seguridad nacional, si bien no están completamente integradas en el Estado iraquí.

Al hilo, las FMP han afirmado que el ataque "ha dejado un mártir y varios heridos", cuya evacuación se ha visto dificultada "por la presencia constante de aeronaves enemigas, que han atacado deliberadamente a los equipos de ambulancias en más de una ocasión".

"Este ataque se produce en un momento en que las fuerzas de la brigada siguen desempeñando su importante papel en la protección de la región, el fortalecimiento de su seguridad y la preservación de la soberanía del país", han afeado las milicias.