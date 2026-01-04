Un militar ucraniano herido por la explosión de un coche bomba en Kiev

Coche bomba en Kiev a 4 de enero de 2026 - FISCALÍA DE KIEV / TELEGRAM

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un militar ucraniano ha resultado herido por la explosión de un coche bomba en la capital del país, Kiev, que la Policía investiga ya como un atentado terrorista.

El vehículo hizo explosión en el barrio de Oblonski cuando el militar fue a abrir el maletero de su automóvil, de acuerdo con responsables de la investigación en su cuenta de Telegram.

La investigación está en manos de la Dirección General de Inteligencia (SBU) en la ciudad de Kiev y la región de Kiev bajo la guía procesal de la Fiscalía local.

"Se ha iniciado una investigación preliminar sobre la explosión, tipificada en el apartado 1 del artículo 258 del Código Penal de Ucrania, que se considera acto terrorista, es decir, la comisión de una explosión u otras acciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas", ha hecho saber la Fiscalía en Telegram.