El Ministerio de Defensa israelí avisa a Eisenkot que no soliviante al Ejército en pleno recuento de las elecciones

El líder opositor israelí, Gadi Eisenkot - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha avisado este miércoles al líder opositor Gadi Eisenkot que se abstenga de enviar mensajes al Ejército en pleno recuento de las elecciones legislativas de este pasado martes, al entender que está tratando de instrumentar a las Fuerzas Armadas.

Katz se ha referido a un discurso que dio Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor, esta pasada noche en el que, tras asegurar que su coalición había derrotado a la alianza del primer ministro, Benjamin Netanyahu, instó a los militares a que no permitieran que el todavía jefe del Gobierno empleara al Ejército "para sus propios fines políticos".

"Netanyahu es un primer ministro en funciones", aseguró Eisenkot, "sin mandato y sin la confianza del público". El líder opositor se dirigió a su equipo de seguridad para pedir que se mantuviera "firme contra cualquier intento de presión".

Katz ha respondido en redes sociales que semejante discurso es "antidemocrático" y que "prosigue con la campaña de mentiras que tanto él como sus amigos han impulsado sobre unas supuestas tensiones entre la cúpula política y militar sobre la aproximación a la guerra de Irán".

Netanyahu se ha hecho con el triunfo en las elecciones de este martes en Israel, si bien la formación de Ejecutivo dependerá de los pactos que se logren con otros partidos, punto en el que las formaciones árabes Lista Conjunta y Lista Árabe Unida (Raam) ya se han abierto a acuerdos con la coalición liderada por el ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, para desbancar al actual primer ministro.