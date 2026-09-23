El ministro de Defensa de Alemania rechaza las críticas contra la compra de armamento: "No es chatarra"

Archivo - El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius (archivo) - Andreas Arnold/dpa - Archivo

BERLÍN 23 Sep. (DPA/EP) -

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha rechazado este miércoles las críticas vertidas contra las inversiones realizadas en armamento para modernizar las Fuerzas Armadas del país, conocidas como Bundeswehr, y ha asegurado que "no es ninguna chatarra".

En una serie de declaraciones realizadas tras una reunión del Comité de Defensa del Parlamento alemán, el político socialdemócrata ha indicado que las acusaciones que arremeten contra el alto gasto en tecnología supuestamente obsoleta "apuntan en la dirección equivocada". "Simple y llanamente así", ha dicho.

Así, se ha referido a la compra de un nuevo carro de combate 'Leopard 2 A8'. "Es cualquier cosa menos chatarra. Es un equipo de alta tecnología", ha aseverado, al tiempo que ha apuntado que las nuevas tecnologías "desempeñan un papel fundamental en las adquisiciones".

Pistorius ha destacado que, por primera vez, existe un programa de ayudas específico para universidades e institutos que deseen investigar en estos ámbitos. "La inteligencia artificial desempeña un papel fundamental. Los sistemas no tripulados en el mar, en el aire y en la tierra juegan un papel fundamental en los proyectos de adquisición de los próximos meses", ha argumentado.

"Por lo tanto, esta acusación es sencillamente falsa. Sabemos muy bien hacia dónde debemos mirar y qué adquisiciones son necesarias para ello", aseguró Pistorius.

Recientemente, el presidente del Instituto de Economía Mundial (IfW), Moritz Schularick, acusó al Ejército alemán de establecer prioridades erróneas en materia de inversiones, al anteponer la compra de tanques y buques a la de drones, robótica o nuevas tecnologías.