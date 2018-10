El ministro de Defensa chino viajará a Washington en visita oficial la próxima semana

Publicado 27/10/2018 9:02:06 CET

MANAMA, 27 Oct. (Reuters/EP) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, ha asegurado que su homólogo de China viajará la próxima semana a Estados Unidos en visita oficial para mantener una reunión juntos en Washington, en el marco de los contactos entre autoridades militares de ambos países.

"La competición estratégica no implica hostilidad", ha asegurado el jefe del Pentágono, en referencia al diálogo con las autoridades militares chinas. "Me he reunido con mi homólogo (chino) hace un mes en Pekín. Me reuní con él otra vez en Singapur hace una semana. Él vendrá a Washington la próxima semana para continuar con nuestras discusiones", ha afirmado Mattis.

El general estadounidense ha realizado estas declaraciones durante un discurso en su visita a Manama, la capital de Bahréin. El jueves, el Ministerio de Defensa de China aseguró que el encuentro mantenido la semana pasada en Singapur entre su titular, Wei Fenghe, y el jefe del Pentágono fue una reunión "constructiva".

En una rueda de prensa en la sede del departamento en Pekín, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, dijo que Mattis volvió a invitar a Wei a viajar a Estados Unidos en visita oficial.

Cuando los dos ministros de Defensa se reunieron la semana pasada en los márgenes de una conferencia de seguridad en Singapur, Mattis trasladó a Wei que las dos mayores economías del mundo deberían profundizar en sus relaciones para rebajar las tensiones y evitar el riesgo de verse abocados a conflictos no deseados.