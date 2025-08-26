El ministro de Defensa colombiano informa del secuestro de 34 militares tras un operativo contra las FARC

Archivo - Un militar colombiano en el Valle del Cauca (Archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha informado del secuestro de 34 militares durante el operativo que permitió matar a Willinton Vanegas Leyva, alias 'Dumar', figura clave del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El titular de Defensa ha explicado este martes en declaraciones a la prensa que los enfrentamientos, registrados en el departamento de Guaviare, duraron unas seis horas y se saldaron con al menos diez muertos y dos capturados, entre ellos un menor de edad.

En el marco del operativo también resultaron dañadas dos aeronaves de la Fuerza Aérea colombiana. "Esperamos que a través de la Defensoría del Pueblo --también hemos hecho un llamamiento a la ONU-- liberen y suelten a nuestros militares", ha dicho.

El Ministerio de Defensa colombiano informó en la víspera en redes sociales de que el operativo militar liderado por el Ejército se llevó a cabo en el municipio de El Retorno en colaboración con la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía.

Alias 'Dumar', con una trayectoria delictiva de 15 años, es responsable de haber liderado distintos atentados, incluido uno contra unidades militares en la vereda Bolivia, Argelia (Cauca) que se saldó con cuatro soldados muertos el pasado año.

El Ministerio indicó que "tenía la orden directa" del líder de esta disidencia, alias 'Mordisco', de consolidar los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, con integrantes provenientes de Cauca y Nariño, para confrontar a las disidencias de alias 'Calarca', en alusión al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).