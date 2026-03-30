El ministro de Defensa de Irán recalca que seguirá utilizando todas sus fuerzas "para castigar a los agresores"

Un manifestante sostiene la bandera iraní mientras los simpatizantes se reunían tras el anuncio del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán. - Foad Ashtari / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Irán en funciones, Majid Ibn al Reza, ha señalado que las Fuerzas Armadas iraníes seguirán utilizando todas sus fuerzas "para castigar a los agresores", en un momento en el que Pakistán ha informado de que acogerá contactos entre Estados Unidos e Irán "en los próximos días".

Ibn al Reza ha indicado que Irán no cambiará el paso y "seguirá utilizando todas sus fuerzas para castigar severamente a los agresores", con el objetivo de conseguir una "disuasión efectiva" y garantizar que "la guerra y la agresión no se repitan".

Así se ha expresado en una conversación con su homólogo turco, Yasar Güler, según recoge la cadena estatal IRIB, en la que ha lamentado ante Ankara, que ahora ejerce de mediador para relanzar un proceso de conversaciones, que Irán se encontraba en plenas negociaciones con Washington cuando lanzó el ataque sorpresa junto a Israel.

"A pesar de su conocimiento y desconfianza hacia Estados Unidos, la República Islámica de Irán accedió a negociar e intentó disipar la amenaza de guerra en la región mediante la diplomacia y el diálogo, con el fin de demostrar su buena voluntad y respeto por los países de la zona. Sin embargo, el ataque militar de Estados Unidos y el régimen sionista no dejó a la República Islámica de Irán otra opción que defenderse", ha asegurado sobre los acontecimientos que se precipitaron tras el ataque conjunto de Washington y Tel Aviv del pasado 28 de febrero.

Ibn al Reza ejerce como ministro de Defensa en funciones después de que su predecesor en el cargo, Aziz Nasirzadé, muriera en los primeros bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel en los primeros días de la guerra.