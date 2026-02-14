El ministro de Exteriores chino avisa a Japón de que cualquier ambición militarista sufrirá una "derrota devastadora"

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en la Conferencia de Seguridad de Múnich - Sven Hoppe/dpa

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha lanzado este sábado un aviso sin paliativos al endurecido discurso militarista de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a quien ha advertido de que la "antigua vía" de la confrontación es "un callejón sin salida" y que "si decide jugársela, su derrota será devastadora".

"Cualquier país que valore la paz debería gritar esto a los cuatro vientos: si regresas por ese viejo camino, te enfrentarás a un callejón sin salida y si quieres jugártela de nuevo, la derrota será todavía más rápida y devastadora", en clara referencia a la guerra chino-japonesa entre 1937 y 1945, una catástrofe que dejó unos 20 millones de muertos y acabó con la derrota del Japón imperial.

El ministro chino, durante su turno en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ha acusado a Japón de seguir rindiendo homenaje a militares considerados como criminales de guerra lo que da a entender que "el fantasma del militarismo continúa acechando" e incluso se ve reflejado en "ambiciones persistentes sobre Taiwán", sobre la que China lleva décadas reclamando soberanía.

Wang llegó incluso a afear a Japón que Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial realizó un análisis exhaustivo de los crímenes nazis y aprobó leyes que prohibían los discursos y las acciones que promovieran la ideología nazi; medidas que las autoridades japonesas todavía no han adoptado, a juicio del ministro.

De vuelta a Taiwán, la tensión en la zona se ha trasladado a las siempre difíciles relaciones entre ambos países, especialmente después de que Takaichi apuntara a una posible reacción militar japonesa si China interviene en la isla. Con estas palabras, la mandataria nipona ha desatado una crisis que ha derivado en el cruce de acusaciones y que ha llevado a Pekín a exigir disculpas por su parte.

Por contra, Takaichi sigue insistiendo en que Japón "no podría mirar para otro lado" si se produjera un conflicto en la zona, unas palabras que parecen más un gesto deliberado de apoyo hacia Washington. La primera ministra de Japón no renuncia de momento a su objetivo de reformar la Constitución, lo que fin a la era pacifista del país, iniciada inmediatamente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Tokio renunció "para siempre" a la guerra como "derecho soberano" y que limita significativamente los movimientos de sus tropas.

"Las lecciones de la historia no están lejos de nosotros", ha indicado Wang solo una semana después de que Takaichi se hiciera con una victoria tan aplastante en las elecciones legislativas del pasado domingo que estaría capacitada incluso para abordar esta clase de reforma.