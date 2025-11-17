El ministro de Exteriores chino promete dar su apoyo a Siria en el marco del proceso de paz

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, junto a su homólogo sirio, Asad al Shaibani - MINISTERIO DE EXTERIORES DE SIRIA

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha prometido este lunes a su homólogo sirio, Asad al Shaibani, durante un encuentro celebrado en la capital, Pekín, dar su apoyo a Damasco en el marco del proceso de paz abierto en el país tras la caída del presidente sirio, Bashar al Assad, el pasado mes de diciembre.

"China está dispuesta a colaborar con la comunidad internacional para contribuir a la promoción de la seguridad y la estabilidad en Siria", ha señalado el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado en el que asegura que apoya "un diálogo inclusivo" y un "plan nacional de reconstrucción que satisfaga las aspiraciones" del pueblo sirio.

Yi ha asegurado durante el encuentro con Al Shaibani que China "está dispuesta" a participar "en la reconstrucción económica de Siria", así como a "contribuir al desarrollo social y a la mejora de las condiciones de vida de su población".

Por su parte, Al Shaibani ha trasladado a su homólogo chino que las autoridades sirias esperan participar "activamente" en la Iniciativa de la Franja y la Ruta --la Nueva Ruta de la Seda-- y "promover la reconstrucción nacional y el desarrollo" del país mediante una "cooperación pragmática" con Pekín.

El ministro de Exteriores sirio ha resaltado además que "Siria se adhiere firmemente al principio de una sola China, se opone a cualquier fuerza que lo socave y apoya" a Pekín "en la defensa de sus intereses fundamentales".

"Siria valora las preocupaciones de seguridad de China, se opone a todas las formas de terrorismo y no permitirá que ninguna entidad utilice territorio sirio para realizar actividades que perjudiquen la seguridad nacional, la soberanía y los intereses de China", ha afirmado durante la reunión.

China fue uno de los principales aliados a nivel diplomático de Al Assad, quien huyó en diciembre a Rusia ante los avances hacia Damasco de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es el nuevo presidente-- en su ofensiva relámpago tras cerca de catorce años de guerra.

El encuentro entre las partes se produce después de que Al Shara fuera recibido la pasada semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un acercamiento que le ha convertido en el primer mandatario de Siria en visitar Washington desde la independencia del país en 1946.