El ministro de Exteriores de Cuba llega a Rusia para una reunión con Putin en plena crisis energética

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha llegado este miércoles a Rusia, donde será recibido por el presidente ruso, Vladimir Putin, en pleno recrudecimiento de la crisis energética que atraviesa la isla y que ha empeorado a raíz del ataque perpetrado a principios de enero por Estados Unidos contra Venezuela, país del que obtenía gran parte de su combustible.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado durante una rueda de prensa que Rodríguez, que se ha desplazado hasta territorio ruso con una delegación de altos cargos cubanos, ya se ha reunido con varios líderes rusos. Así, ha reafirmado que este encuentro es "de una importancia específica dado el difícil momento al que hace frente el país", ha sostenido, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Además, está previsto que el ministro cubano se reúna con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en tan solo "cuestión de horas", tal y como ha especificado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, que ha afirmado que Cuba "es un amigo cercano y un socio estratégico para Rusia".

"Hemos construido una relación fuerte de respeto y apoyo mutuo. Durante décadas, Cuba ha estado sometida a un bloqueo económico y comercial ilegítimo e inhumano por parte de Estados Unidos, el cual ha empeorado desde que Washington puso en marcha acciones militares contra Venezuela el 3 de enero", ha explicado.

En este sentido, ha incidido en que la postura de Rusia respecto a la situación en Cuba "no ha cambiado". "Expresamos nuestra firma solidaridad con La Habana ante esta presión militar y económica desde el extranjero. Vamos, por supuesto, a seguir entregando ayuda al pueblo hermano de Cuba", ha añadido.

Peskov ha expresado, a su vez, que Rusia ha descartado que el apoyo a Cuba "pueda socavar los contactos" que están teniendo lugar actualmente con Estados Unidos sobre la invasión de Ucrania y ha reiterado su rechazado al bloqueo que pesa sobre la isla.