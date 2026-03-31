El ministro de Exteriores iraní cataloga el nivel de confianza con EEUU de "nulo"

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha catalogado este martes de "nulo" el nivel de confianza con Estados Unidos en el marco de las negociaciones y ha afirmado que Teherán no tiene "ninguna fe" de que las conversaciones vayan a dar "algún resultado".

"No vemos honestidad", ha afirmado durante una entrevista con la cadena qatarí Al Yazira en la que ha recordado que Estados Unidos se retiró de forma unilateral del acuerdo nuclear de 2015 y que las negociaciones abiertas sobre su programa nuclear el año pasado se saldaron con una oleada de ataques en junio por parte de Estados Unidos e Israel.

El titular de Exteriores iraní ha señalado así que Teherán "nunca ha tenido una buena experiencia" en la mesa de negociaciones con Washington y ha confirmado que por el momento no han enviado ninguna respuesta a la Administración de Donald Trump sobre el plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, ya que Teherán no se conforma con un simple alto el fuego, sino que pide el fin de los conflictos en la región.

Araqchi ha reiterado que no fue Irán quien inició la guerra. "Nos hemos defendido y lo hemos hecho con fuerza", ha expresado, agregando que sus fuerzas están preparadas para responder a cualquier invasión terrestre en caso de que se produzca.

"Sabemos muy bien cómo defendernos. En una guerra terrestre, podemos hacerlo aún mejor. Estamos completamente preparados para afrontar cualquier tipo de ataque terrestre. Esperamos que no cometan ese error", ha advertido.