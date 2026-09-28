El ministro de Exteriores iraní se cita con mediadores qataríes en Nueva York

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha programado un encuentro con negociadores de Qatar aprovechando su presencia en Nueva York con motivo de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

Medios iraníes han informado de que en la cita, prevista para la mañana de este lunes --tarde en España-- abordarían los últimos intercambios de mensajes entre Irán y Estados Unidos en relación a la guerra abierta entre ambos países.

"Araqchi y la delegación que le acompaña se reunirá en Nueva York con mediadores para revisar los acontecimientos e intercambiar puntos de vista", ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní.

Otras fuentes han indicado que Araqchi prorrogaría su estancia en Nueva York para reactivar las negociaciones. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha apuntado que la estancia de Araqchi en Nueva York "no ha sido prorrogada", según recoge el diario iraní 'Shargh'.

Este domingo era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que aseguraba al portal de noticia Axios que espera que durante la próxima semana se produzcan nuevos contactos con Irán para intentar cerrar el conflicto bélico.

"Espero que haya más conversaciones con Irán" esta semana. "Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que quiero yo. Quizás hace un año lo hubiéramos aceptado. Se han pasado con el farol", dijo a Axios.

Al ser interrogado por si estudia retomar los ataques contra Irán, el mandatario estadounidense explicó que "siempre estoy pensando en ello". Además, destacó que están cruzando por Ormuz numerosos petroleros, "más de 20 millones de barriles" durante el fin de semana en lo que sería la mayor cantidad de petróleo en tránsito desde el inicio de la guerra.

PLAN IRANÍ

Por su parte, Araqchi defendió el domingo el plan de siete días planteado por Irán. "Queremos que hagan ciertas cosas que pueden hacer en cuatro o cinco días y en el sexto día el estrecho estará abierto. El séptimo día se reanudan las conversaciones para el acuerdo final", explicó.

"Queremos nuestro dinero, nuestros bienes que están embargados ilegalmente. Queremos poder vender nuestro petróleo. Queremos unas ciertas cosas que Estados Unidos ya ha prometido en los acuerdos anteriores", arguyó.

Para Araqchi, se trata de "un plan muy razonable". "Si lo rechazan sin ningún motivo, es culpa suya. Y tengo que decir que hemos escuchado al presidente Trump que rechaza el acuerdo, (pero) estamos esperando una respuesta oficial a través de los mediadores", ha apuntado.

El viernes el Gobierno iraní planteó la iniciativa basada en el memorándum de entendimiento de Islamabad y que incluía el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.