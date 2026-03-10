Ministro de Exteriores iraní niega a su homólogo turco que Irán esté detrás de misiles interceptados por la OTAN

Archivo - El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, y su homólogo turco, Hakan Fidan, en una reunión en Estambul (Turquía) a finales de enero - Europa Press/Contacto/Turkish presidency - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado este martes a su homólogo turco, Hakan Fidan, en una llamada teléfonica que su país no ha disparado ningún proyectil contra Turquía, después de que la OTAN interceptara un segundo misil este lunes en el espacio aéreo turco.

Tras el anuncio de este lunes del Ministerio de Defensa de Turquía de que baterías antiaéreas de la OTAN habían neutralizado un misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco --el segundo de este tipo en menos de una semana--, Araqchi ha mantenido una conversación telefónica con Fidan al que ha asegurado que su país no está detrás de un intento de atacar territorio turco, según informa el Ministerio de Exteriores iraní.

Ambos han acordado la creación de un grupo conjunto de expertos militares "para examinar a fondo las recientes denuncias lo antes posible", de conformidad con el acuerdo alcanzado entre los presidentes de ambos países, ha añadido el Ministerio.

En esa llamada, Araqchi ha enfatizado la necesidad de mantenerse alerta ante las maniobras de Israel, tras denunciar "conspiraciones del régimen sionista para destruir las relaciones amistosas de Irán con los países de la región".

Por su parte, Fidan le ha trasladado al ministro iraní que la violación del espacio aéreo turco es "inaceptable", a la vez que ha subrayado que Ankara tomará "todas las medidas necesarias" contra este tipo de acciones, según ha recogido la agencia turca Anatolia.

Se trata de la segunda ocasión en la que la OTAN intercepta un misil balístico iraní que atravesaba el espacio aéreo de Turquía, tras el primer altercado de este tipo registrado en la provincia de Hatay el pasado 4 de marzo. Entonces Araqchi y Fidan mantuvieron otra conversación para tratar esta situación.

LLAMADA DE PEZESHKIAN Y ERDOGAN

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, también desmintió el lunes que se hayan lanzado proyectiles contra territorio turco en una conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Entonces el madantario iraní se desmarcó de los ataques y los atribuyó a un intento de Washington de "sembrar la discordia" entre Irán y sus vecinos y en particular contra el país "amistoso y hermano" de Turquía.

Por su parte, el mandatario turco subrayó que su país "jamás ha pensado en enfrentarse a Irán" y defendió la necesidad de diálogo. "En este momento, más que nunca, las puertas de la diplomacia deben estar abiertas", recalcó.

En el contexto de la llamada, los titulares de Exteriores han abordado las consecuencias de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que el régimen de los ayatolás ha contestado con ataques contra Israel y otros países de la región.

Según el comunicado, el ministro turco felicitó a su homólogo iraní por la reciente elección del ayatolá Mojtaba Jamenei como líder supremo de la República Islámica de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, en el inicio de la citada ofensiva.