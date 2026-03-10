Turquía despliega un sistema Patriot en Malatya para reforzar junto a la OTAN la defensa de su espacio aéreo

Archivo - Un sistema de defensa antiaérea Patriot (archivo) - Europa Press/Contacto/Ken Murray - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha anunciado este martes el despliegue de una batería del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot en la provincia de Malatya, en el sureste del país, como parte de las medidas de la OTAN para "apoyar la protección del espacio aéreo", tras la interceptación durante los últimos días de dos proyectiles supuestamente disparados desde Irán, en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Las Fuerzas Armadas turcas están plenamente comprometidas con la seguridad de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Ante los recientes acontecimientos en nuestra región, se están tomando las medidas necesarias para proteger nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo, y estamos en consultas con la OTAN y nuestros aliados", ha dicho el Ministerio de Defensa de Turquía.

Así, ha resaltado que, "además de las medidas nacionales puestas en marcha, la OTAN ha reforzado las medidas de defensa aérea y antimisiles". "En este marco, un sistema Patriot se encuentra actualmente en Malatya y se está preparando para su disponibilidad operativa con el fin de apoyar la protección de nuestro espacio aéreo", ha explicado a través de un comunicado.

"Nuestro país, que mantiene su capacidad de defensa y seguridad al más alto nivel, seguirá evaluando los avances en la cooperación y consulta con la OTAN y nuestros aliados, y trabajará por la paz y la estabilidad regionales", ha zanjado. En Malatya se encuentra la base de radares Kurecik de la OTAN, usada para identificar el disparo de proyectiles hacia el país.

La cartera anunció el lunes que baterías antiaéreas de la OTAN han neutralizado un misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana, si bien el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, negó horas más tarde durante una conversación telefónica con su turco, Recep Tayyip Erdogan, que se hayan lanzado proyectiles contra territorio turco desde el país y abogó por "reducir la tensión" a nivel regional.

De hecho, Pezeshkian mostró la disposición de Teherán para "crear un equipo conjunto para investigar las acusaciones de países y regímenes hostiles a Irán para resolver los malentendidos sobre supuestos ataques de Irán contra Turquía", antes de incidir en que Irán "siempre ha declarado su disposición a reducir la tensión en la región siempre y cuando no se utilice el espacio aéreo, el territorio o las aguas de nuestros vecinos para atacar al pueblo de Irán".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.