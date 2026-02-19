El ministro de Exteriores israelí pide a la Junta de Paz el "desarme" y "desmantelamiento" de Hamás en Gaza

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha pedido este jueves durante su intervención en reunión de la Junta de Paz sobre que ha tenido lugar en Washington, la capital estadounidense, el "desarme" y "desmantelamiento" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Es necesario desmantelar la infraestructura terrorista de Hamás, sus túneles subterráneos y las instalaciones de producción de armas, y acabar con el adoctrinamiento de los niños palestinos en instituciones educativas y religiosas", ha afirmado Saar, que ha alabado el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

En este sentido, ha asegurado que planes anteriores "no han funcionad por no abordaban cuestiones fundamentales como el terror, el odio la incitación y el adoctrinamiento". "Es la primera vez que un plan se centra en las raíces del problema. Lo apoyamos y estamos trabajando para avanzar hasta que tenga éxito", ha añadido.

Asimismo, ha recordado los ataques del 7 de octubre de 2023, a los que se ha referido como uno de los "momentos cumbre de Hamás en su campaña del terror", al tiempo que ha instado a evitar "que se repitan". "La gente de Gaza debe ser liberada de estos terroristas", ha afirmado.

Previamente, el ministro ha defendido que Israel tenga "una presencia permanente" en el enclave palestino a pesar de que el plan estadounidense requiere la retirada gradual de las tropas israelíes a medida que entra el contingente internacional en la zona. "La presencia permanente del Ejército israelí en una zona de seguridad dentro de Gaza continuará para siempre", ha subrayado Saar-

Casi 50 países se han sumado a la sesión inicial de la Junta de Paz, excediendo así los participantes a los 27 miembros fundadores del organismo, entre los que solo hay dos países de la Unión Europea: Bulgaria y Hungría.