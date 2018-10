El ministro de Exteriores de Luxemburgo estalla contra Salvini: "¡A la mierda!"

Actualizado 14/09/2018 18:23:28 CET

Salvini, sobre la inmigración: "No necesitamos tener nuevos esclavos para sustituir a los hijos que no tenemos"

VIENA/ROMA, 14 Sep. (Reuters/EP) -

El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, ha mandado "a la mierda" al responsable de Interior italiano, Matteo Salvini, después de que este alegase que el descenso de la natalidad en Europa no justifica la llegada de miles de migrantes a Europa, y mucho menos a Italia: "No necesitamos tener nuevos esclavos para sustituir a los hijos que no tenemos".

Salvini, viceprimer ministro y líder de la Liga, se ha referido a esta cuestión durante una sesión a puerta cerrada sobre migraciones y seguridad celebrada en Austria, que este semestre ocupa la Presidencia de turno de la Unión Europea.

"He oído a alguien decir que necesitamos la inmigración porque la población está envejeciendo. Creo que son cosas completamente diferentes", ha afirmado Salvini durante su turno, grabado en vídeo y emitido a través de su perfil oficial en Facebook.

En este sentido, el líder ultraderechista ha asegurado que su labor es precisamente "ayudar a que los jóvenes vuelvan a tener hijos", y no servirse de la juventud africana para "reemplazar a los europeos que ya no están teniendo hijos". "Quizás en Luxembrugo haya esta necesitad, en Italia no hace falta ayudar a que tengamos hijos, no necesitamos tener nuevos esclavos para sustituir a los hijos que no tenemos", ha apostillado.

El ministro de Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, se ha mostrado visiblemente molesto con Salvini --"vamos, vamos, vamos", ha empezado diciendo-- y ha respondido recordando que la emigración histórica italiana, "para que en Italia podáis tener dinero para pagar a vuestros hijos". "¡A la mierda!", ha espetado, antes de arrojar los auriculares de la traducción sobre la mesa.