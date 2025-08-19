El ministro de Exteriores de Siria aborda en París la "estabilidad en la región" con una delegación israelí

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, ha abordado este martes en la capital francesa, París, "diversos temas relacionados con la mejora de la estabilidad en la región y el sur de Siria" con una delegación israelí, después de que la violencia en la gobernación de Sueida, que estalló por enfrentamientos sectarios, dejara desde julio más de 1.500 muertos.

Las conversaciones se han centrado en la desescalada y la no injerencia en los asuntos internos sirios, así como el fortalecimiento de la estabilidad en la región y la reactivación del acuerdo de 1974, que estipulaba la creación de una zona desmilitarizada y que Israel declaró "colapsado" tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, según ha informado la agencia de noticias siria SANA.

Damasco ha remarcado que "estas conversaciones se llevan a cabo con la mediación de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos diplomáticos destinados a mejorar la seguridad y la estabilidad en Siria y preservar su integridad territorial".

El Gobierno de transición sirio anunció a mediados de julio un alto el fuego en la gobernación de Sueida y el despliegue de sus fuerzas de seguridad para preservar el cese de hostilidades tras semanas de combates entre beduinos afines a las autoridades de Damasco y milicias de la minoría drusa.

A estos enfrentamientos se sumó el Ejército de Israel, que ejecutó varios bombardeos contra la región --e incluso contra oficinas gubernamentales en Damasco-- alegando una supuesta defensa de la minoría drusa en su país vecino.